"Tra i vari fondi istituzionali che nei propri report indicano l’investimento nel bond emesso da Inter Media and Communication, compaiono tra gli altri anche fondi come Blackrock e UBS, ma soprattutto Pimco (con quote per 4 milioni di euro detenute solo dai propri fondi con sedi in Lussemburgo e altri 14 milioni complessivi, stando ai documenti ufficiali) che nei mesi scorsi era stata indicata come ultima opzione per Zhang per tenersi il club nerazzurro, in una trattativa per un finanziamento però mai andata in porto".