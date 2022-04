Inter, la spallata irriverente sottolinea la grande verità. Qualcuno chieda scusa

L'analisi di Fcinter1908.it dopo Inter-Roma di ieri pomeriggio

Eppure ci avevano assicurato che la gara, in un modo o nell'altro, sarebbe stata condizionata dall'arbitro. Perché la designazione di Sozza, 'colpevole' di essere nato a Milano, sembrava segnale inequivocabile di un oscuro disegno volto a favorire i nerazzurri. Poco importava che avesse già arbitrato settimane fa l'altra milanese e che a suon di prestazioni avesse convinto designatore e vertici AIA. Della presenza del direttore di gara, invece, ieri quasi non ci si è accorti in campo. Poca personalità? Tutt'altro. Una direzione ineccepibile, senza manie di protagonismo. Puntuale su ogni fischio e sempre vicino all'azione. Qualcuno dovrebbe chiedere scusa per aver macchiato la vigilia con tali illazioni, quanto di più subdolo possa esserci a livello mediatico.

IL KO tecnico alla Roma è zampata rabbiosa e spallata irriverente al passato che occupa sempre un posto privilegiato nel cuore. José Mourinho è un pezzo di storia dell'Inter, il più significativo per molti, ma per 90' è stato avversario come qualsiasi altro. Non ci sono alternative, quando la posta in palio è così alta. La squadra di Inzaghi è riuscita ad indirizzare la gara subito sul binario più favorevole, una gioia per il tecnico che sa bene quanto importante sia centellinare energie nervose e fisiche in questo finale di stagione. Resta un po' di amaro per il gol subito nel finale: nulla però che possa macchiare la prova sontuosa di un'Inter tornata la più forte di tutte.