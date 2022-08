Inter-Spezia, le PROBABILI: Bastoni e Dumfries dal 1′. A sinistra la spunta Dimarco?

Dopo la vittoria con il Lecce, l'Inter di Inzaghi scenderà di nuovo in campo questa sera a San Siro con lo Spezia: queste le scelte di Inzaghi

Dopo la vittoria con il Lecce, l'Inter di Inzaghi scenderà di nuovo in campo questa sera a San Siro con lo Spezia. Al Meazza ci sarà il sold out a spingere i nerazzurri verso la seconda vittoria stagionale. Inzaghi dovrebbe aver sciolto i dubbi relativi alla formazione: in difesa torna Bastoni sul centrosinistra assieme a Skriniar e De Vrij.