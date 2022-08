Inter-Spezia, due novità di formazione per Inzaghi rispetto a Lecce

Il tecnico ha già in mente la squadra da mandare in campo domani sera al Meazza contro i bianconeri di Gotti

Vigilia di campionato per l'Inter di Simone Inzaghi. Domani sera i nerazzurri ospiteranno al Meazza lo Spezia per il primo impegno di campionato davanti ai propri tifosi, alla ricerca ovviamente della seconda vittoria dopo quella ottenuta in casa del Lecce sabato scorso. C'è ancora tempo per scegliere la formazione da mandare in campo, ma il tecnico nerazzurro sembra avere le idee piuttosto chiare.