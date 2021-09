Inter, stagione dei rinnovi: Lautaro ok, “Brozo non vede l’ora di firmare”. Poi…

L'aggiornamento sui diversi rinnovi di contratto in programma in questo momento in casa nerazzurra

Daniele Vitiello

Lautaro Martinez è il primo della fila. Via via, ci sarà modo nel giro di poco di sistemare anche altri rinnovi di contratto. Per l'argentino, come confermato anche da Marotta, è solo questione di tempo. Si legge su TuttoSport: "Tutto fatto. In attesa del crisma dell’ufficialità, l’Inter e Lautaro hanno l’accordo totale per il prolungamento del contratto dell’argentino, col giocatore che andrà a percepire uno stipendio da 6 milioni netti a stagione più bonus, sino al 30 giugno del 2025. Finalmente si metterà la parola fine ad una negoziazione iniziata dai vecchi agenti dell’attaccante nerazzurro addirittura nel 2019".

Quella di Marcelo Brozovic sarà sicuramente la situazione da trattare con maggiore urgenza: "Il caso più impellente riguarda Brozovic . Fonti vicine al giocatore assicurano che «Marcelo non veda l’ora di firmare», ma prima dovrà necessariamente esserci un confronto tra il padre Ivan con l’avvocatessa di fiducia della famiglia - che curano gli interessi del centrocampista - con i vertici nerazzurri. L’Inter farà pervenire all’entourage dell’atleta un’offerta alla Calhanoglu , da 5 milioni netti a stagione. Il croato potrebbe puntare a qualcosina di più, ma la volontà di entrambe le parti è di chiudere la contrattazione in tempi stretti".

Ma non è tutto: "Previste carezze economiche anche per Skriniar, Barella e de Vrij, individuati come i pilastri dell’Inter del presente e di quella del futuro", conclude il quotidiano.