Inter su Akanji da anni. Da giorni è aumentato il buon umore perché…

Redazione1908

Manuel Akanjiè il primo nome nella lista dei dirigenti interisti per il post Ranocchia. Il centrale svizzero, in forza al Borussia Dortmund, è un obiettivo per l'immediato ma lo sarebbe anche a zero per la prossima stagione. L'Inter sta cercando un modo per abbassare le richieste del Borussia (magari con rinnovo più prestito) ma sta lavorando anche con l'entourage del giocatore.

"Il nome di Akanji è sicuramente in cima alla lista di Beppe Marotta e Piero Ausilio. La sua candidatura era emersa già negli anni precedenti. Tra gli addetti ai lavori è molto stimato per la sua velocità e per l’efficacia in copertura: non a caso è uno dei punti fermi della nazionale svizzera che parteciperà al prossimo Mondiale, con una qualificazione ottenuta proprio a spese degli azzurri di Mancini. In viale della Liberazione questa pratica viene seguita con particolare attenzione e il feeling con l’entourage del giocatore negli ultimi giorni ha messo di buon umore i dirigenti interisti. Ovviamente si attendono risposte concrete dalla Ruhr, ma il patto con Akanji è un vero e proprio asso nella manica", sottolinea la Gazzetta dello Sport.