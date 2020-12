Sky – Summit Inter-Conte: i punti analizzati con Zhang. Niente nomi di mercato per ora, ma…

Summit fondamentale in casa Inter per un punto sul futuro imminente del club. Si è tenuto nel pomeriggio alla presenza dell’allenatore Antonio Conte con i dirigenti (Ausilio, Marotta e Antonello, pure Oriali) e c’era con loro, collegato in video conferenza, anche il presidente Steven Zhang, che si trova in Cina.

Questo da Skysport il punto sulla situazione: “Intanto è stata ribadita l’unità di intenti. Ribadita la necessità di far fronte ad un momento difficile in generale per tutto il mondo del calcio. Non saranno effettuati quindi investimenti sul mercato di gennaio (come tanti club italiani.ndr). Necessità di ridurre i costi operativi: si potrebbe quindi pensare ad operazioni sul fronte cessioni. Volontà di proseguire tutti insieme in sintonia in questo momento positivo dopo le sette vittorie consecutive”.

Non è stata una riunione che è ruotata sui nomi di mercato, hanno specificato a Skysport. Sarà un mercato intelligente, senza grande operazioni.

(Fonte: SS24)