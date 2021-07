Inter-Cagliari, in settimana summit per Nandez. Ausilio vede l’agente: il punto

È Nahitan Nandez il nome caldo del mercato in entrata dell’Inter: il jolly uruguaiano, elemento in grado di giocare sia in mezzo al campo che da esterno di destra, piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, e i discorsi con il Cagliari non...

Fabio Alampi

È Nahitan Nandez il nome caldo del mercato in entrata dell'Inter: il jolly uruguaiano, elemento in grado di giocare sia in mezzo al campo che da esterno di destra, piace da tempo alla dirigenza nerazzurra, e i discorsi con il Cagliari non si sono mai interrotti. Questa settimana, secondo Tuttosport, potrebbe far registrare una svolta importante: "Nell'ultima settimana è tornato di forte attualità Nandez. Inter e Cagliari ne avevano parlato a inizio giugno, poi il discorso era caduto. Adesso il jolly uruguaiano, in uscita dal Cagliari, è tornato nei radar nerazzurri".

Settimana calda

"È un'opzione, l'Inter ha ottimi rapporti con il presidente Giulini, ma l'affare non è in discesa nonostante il suo agente, Pablo Bentancur, raggiunto da FcInter1908.it, spinga per il trasferimento a Milano. [...] Bentancur sabato sera era a Lugano e ha parlato con il ds Ausilio. I due si rivedranno a Milano in settimana quando andrà in scena un nuovo summit fra le due società".

Tra domanda e offerta

"Il recente affare Dalbert e il possibile interesse per Pinamonti in caso di partenza di Simeone (ma l'ingaggio da 2 milioni dell'azzurrino frena le operazioni), potrebbe aprire il fronte Nandez. L'Inter però intende prenderlo, nel caso, solo in prestito oneroso (non più di 2-3 milioni) con diritto di riscatto, la stessa formula da utilizzare per Bellerin (in pole) o i vari Zappacosta, Stryger Larsen e Molina. Il Cagliari vorrebbe l'obbligo o un prestito più alto. Si vedrà: come detto l'Inter, che vuole accontentare Inzaghi, non ha fretta".