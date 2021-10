Inter, Suning versa 75 mln da Oaktree: arrivano garanzie sulla continuità

Nel bilancio dell'Inter, di cui Fcinter1908 ha preso visione, emergono i dettagli su quanto versato da Oaktree a Suning

"La Società fa parte del Gruppo “F.C. Internazionale” il cui Azionista di Riferimento, a partire dal 28 giugno 2016, è il Gruppo Suning Holdings Group Co., Ltd. (“Gruppo Suning”), multinazionale cinese operativa nel mercato al dettaglio dell’elettronica di consumo. L’ingresso del Gruppo Suning ha continuativamente reso disponibili risorse finanziarie alla Società ed al Gruppo F.C. Internazionale Milano per il suo rilancio a livello nazionale ed internazionale. Con riferimento al presente esercizio, la citata nuova controllante Grand Tower S.à r.l. in connessione alla operazione di finanziamento dell’Azionista di Riferi-mento, ha proceduto ad erogare nuove quote di finanziamento Soci per Euro 75 milioni (nello specifico, Euro 50 milioni in data 20 maggio 2021 ed Euro 25 milioni in data 28 giugno 2021), fruttifero di interessi al tasso fisso annuo dell’8%.

Si fa presente inoltre che in data 15 marzo 2021 la quota di finanziamento pari ad Euro 52,7 milioni (di cui Euro 46,2 milioni quota capitale ed Euro 6,5 milioni quota interessi) in capo a Grand Flagship Limited, società sottoposta al controllo della controllante, è stata da quest’ultima ceduta a Great Horizon S.à r.l..Nel corso dell’esercizio sono stati convertiti in “Riserva per versamento in c/futuro aumento capitale” complessiva-mente Euro 132,1 milioni, di cui (i) Euro 30 milioni in data 31 dicembre 2020, (ii) Euro 25 milioni in data 31 gennaio 2021, (iii) Euro 30,2 milioni in data 15 marzo 2021, (iv) Euro 23 milioni in data 30 aprile 2021, (v) Euro 8,9 milioni in data 27 maggio 2021 ed (vi) Euro 15 milioni in data 31 maggio 2021", spiega l'Inter.