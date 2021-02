Inter, Suning riflette sull’offerta di Bc Partners: fase cruciale, risposta a breve. Un fondo…

Le ultime novità sul futuro dell'Inter con l'interesse di un fondo americano e l'attesa per la risposta di Suning a Bc Partners

Il futuro dell'Inter resta in bilico e il mondo della finanza continua a guardare con attenzione la situazione della società di viale della Liberazione. Come riferisce Tuttosport, non c'è solo Bc Partners: sono tanti i fondi che hanno chiesto informazioni a Goldman Sachs, advisor scelto da Suning nell'operazione per l'ingresso di nuovi soci.