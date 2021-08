Pinamonti, Empoli o Udinese. Inter, Belotti non scalda. Si sceglie tra tre nomi

Il giornale romano parla del secondo attaccante che affiancherà Dzeko, Lautaro e Sanchez nella nuova stagione nerazzurra

L'Inter deve fare la sua ultima mossa di mercato, il secondo attaccante dopo l'arrivo di Dzeko . Ieri gol al debutto in nerazzurro per Edin che ha segnato nell'amichevole contro la Dinamo. Inzaghi ha fatto di tutto per schierarlo dal primo minuto, per mettere a punto - più che altro - schemi e meccanismi di gioco.

Tre i nomi a cui pensano Ausilio e Marotta: Duvan Zapata, Joaquin Correa e Lorenzo Insigne. Il Corriere dello Sport inserisce questi tre nomi nella lista e scrive: "A meno di clamorose sorprese/occasioni negli ultimi giorni di mercato (ai quali in viale della Liberazione non vorrebbero arrivare per chiudere l'affare), Marotta e Ausilio pescheranno in questo terzetto il nome del rinforzo da dare a Inzaghi per difendere lo scudetto. Belotti, che è stato nuovamente proposto, per ora non scalda".