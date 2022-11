SM – Inter, ora Thuram è idea concreta: le cifre e il piano per anticipare il Bayern

Da Sport Mediaset arriva l'aggiornamento sulla pista che porta all'attaccante del Borussia Monchengladbach: "Da un'idea sta diventando qualcosa di più concreto. L'Inter vuole rinforzare il reparto, a Doha c'è una delegazione nerazzurra con in testa Ausilio e ci sarà l'incontro con l'agente del calciatore per strappare il sì. Contratto da circa 4 milioni di euro sul tavolo per provare ad anticipare la concorrenza col Bayern Monaco su tutte. Come reperire i soldi per Thuram? Con la cessione di Gosens, che potrebbe andare al Bayer Leverkusen in cambio di Bakker e conguaglio economico".