Inter, Thuram è quello che serve: vale la pena uno sforzo a gennaio, ecco perchè

L'attaccante francese, in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, è da tempo sulla lista dei nerazzurri

Fabio Alampi

Il nome caldo per quanto riguarda l'attacco dell'Inter è quello di Marcus Thuram: l'attaccante francese, già vicinissimo a vestire la maglia nerazzurra nell'estate del 2021, è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione (ben 13 gol in 17 partite con il Borussia Monchengladbach fra campionato e Coppa di Germania), e il suo contratto in scadenza a giugno sta facendo gola a numerosi club europei. Un'occasione che la dirigenza interista non vuole lasciarsi sfuggire, tanto che le prime mosse per provare ad anticipare la concorrenza sono già cominciate. Tutto questo perchè Thuram è proprio quello che serve all'Inter.

Buono per tutti gli usi — Partiamo dalle questioni di campo: l'Inter, in questa prima parte di stagione, ha dovuto fare i conti con i problemi fisici di Romelu Lukaku e di Joaquin Correa. Infortuni ancora non risolti, e che non lasciano garanzie per i prossimi mesi: il belga è ancora in Qatar con la speranza di poter giocare il Mondiale, l'argentino, invece, ha già dovuto abbandonare questo sogno. Appare quindi evidente come ai nerazzurri sarebbe utilissimo un rinforzo in avanti, e un giocatore come Thuram sarebbe manna dal cielo: 25 anni, nel pieno della maturità, con esperienza internazionale. Il francese, inoltre, possiede caratteristiche che nessuno, nell'attuale rosa interista, possiede: progressione palla al piede, capacità di attaccare la profondità e di saltare l'uomo. Senza dimenticare la sua grande duttilità, che gli permette di giocare sia da prima che da seconda punta, e che gli consentirebbe di sposarsi alla perfezione con qualsiasi attaccante dell'Inter.

Occasione da non perdere — Infine un aspetto non secondario: quello economico. Un giocatore come Thuram, a scadenza di contratto, rappresenta un autentico affare: difficile, se non impossibile, trovare un elemento con le sue caratteristiche tecniche e con la sua età a prezzo di saldo. L'Inter sa che non potrà competere con eventuali offerte da parte di altre big europee, e per questo motivo sta cercando di anticipare i tempi. Il Borussia Monchengladbach, di fronte a un indennizzo non esorbitante (10 milioni di euro), lo lascerebbe partire già a gennaio, pur di non perderlo a giugno senza guadagnarci nulla. Inoltre il rischio di una minusvalenza sarebbe quasi nullo: Thuram è giovane, già affermato, nel giro della Nazionale francese. Se anche dovesse far male, la possibilità di rivenderlo a una cifra maggiore di quella spesa per acquistarlo sarebbe quanto mai realistica.

Per tutti questi motivi la dirigenza nerazzurra dovrebbe fare il possibile per portarlo a Milano già a gennaio: uno sforzo economico, come fatto lo scorso inverno per Gosens, sarebbe quanto mai utile.