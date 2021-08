Inter, Thuram sempre più vicino: pronto il contratto. E può arrivare anche Insigne

L'Inter si avvicina al colpo Thuram: ecco la situazione e le cifre del possibile accordo. Intanto resta in piedi il sogno Insigne

Alessandro De Felice

Uno scatto decisivo per superare Correa e riassaporare l'aria di casa. Marcus Thuram si avvicina a grandi passi all'arrivo all'Inter e il ritorno in Italia. Lui, figlio d'arte nato a Parma e cresciuto a Torino, è l'obiettivo numero dell'Inter per il post-Lukaku, assieme al già arruolato Edin Dzeko. Secondo La Gazzetta dello Sport, il figlio di Lilian è in testa al gradimento di Beppe Marotta e Piero Ausilio.

Joaquin Correa continua ad essere nei pensieri della dirigenza dell'Inter, ma Thuram ha superato il 'Tucu' nelle ultime ore. L'ostacolo maggiore per i nerazzurri è il muro eretto dal direttore sportivo del Borussia Monchengladbach Max Eberl. Thuram, che ha un contratto da 2,5 milioni netti a stagione fino al 2023, ha già chiarito che non rinnoverà in caso il cui la dirigenza ostacoli il suo ritorno in Italia.

Un'occasione della vita da non lasciarsi sfuggire. Una posizione netta che sta costringendo Eberl a fare un passo indietro. C'è disponibilità a trattare, con un prezzo già fissato: 30 milioni di euro. L'Inter ha fatto sapere in forma ufficiosa di essere disposta a mettere sul piatto tra parte fissa e bonus circa 25 milioni di euro. Una cifra che permetterebbe a Marotta e Ausilio di tenere un tesoretto da utilizzare per un'altra ciliegina prima del 31 agosto, deadline del mercato.

Dalle parti di Viale della Liberazione è già pronto il contratto di Thuram: accordo fino al 2026 con un ingaggio tra i 3,5 e i 4 a stagione, con il francese che può avvalersi del Decreto Crescita. Un fattore che favorisce l'arrivo del figlio d'arte rispetto a Correa, che è già residente in Italia e non ha diritto a questo beneficio.

E in caso di fumata bianca intorno ai 25 milioni, non è escluso che possa arrivare anche Insigne agli ordini di Simone Inzaghi: "La tenuta di Sanchez, ancora a Barcellona per i guai al polpaccio, è un punto interrogativo: potrebbe diventare urgente inserire qualcuno al suo posto. In quel caso, sullo sfondo ecco sempre Lorenzo Insigne, separato in casa con il Napoli per il famoso contratto in scadenza. Per ora è solo una suggestione nel quartier generale interista, ma in questa estate nessuna sorpresa può essere esclusa".