Inter, sarà un centrocampo da urlo: Tonali in cima alla lista di Zhang. E Nainggolan…

Un centrocampo da urlo: è questo l’obiettivo dell’Inter, che intende rinforzare ulteriormente il reparto mediano con investimenti importanti. Secondo Tuttosport, il primo nome sulla lista dei nerazzurri rimane quello di Sandro Tonali: “Un centrocampo da urlo per evitare nuove… urla di Antonio Conte. Il piano di Beppe Marotta e Piero Ausilio è chiaro: rinforzare l’Inter per puntare a vincere lo Scudetto e tornare almeno fra le migliori sedici d’Europa. […] Anziché avere tre titolari e tre alternative, l’Inter che verrà sarà plasmata sullo stile delle grandi squadre, ovvero con sei titolari per tre posti“.

TONALI – “Conte preferirebbe elementi pronti a vincere su ogni campo – leggi Vidal -, ma quanto fatto la scorsa estate con Barella e Sensi e nelle stagioni precedenti con Gagliardini, Bastoni e Politano (ceduto poi per motivazioni tattiche), è il manifesto di ciò che vuole perseguire Suning: ragazzi di prospettiva, preferibilmente italiani, per costruire lo spirito nerazzurro nello spogliatoio e avere – nel caso – giocatori da grandi plusvalenze in futuro. Tonali, un tuttocampista potendo ricoprire tutti i ruoli di un centrocampo a tre o due, è in cima alla lista di Steven Zhang, più di Chiesa e Castrovilli, perché con lui si potrebbe plasmare il centrocampo dei prossimi dieci anni. Per altro Tonali, grazie alla sua duttilità, potrebbe agire sia da vice Brozovic in alcune partite, sia da mezzala“.

NAINGGOLAN – “Il belga – lo ha fatto capire Ausilio nei giorni scorsi – a fine stagione tornerà alla base dopo il prestito al Cagliari e potrebbe anche fermarsi, venendo così reintegrato nell’organico nerazzurro. In fondo Nainggolan è rimasto legato a tutti i compagni e ha un contratto con l’Inter fino al 2022. Se determinate tessere si incastreranno, Nainggolan potrebbe essere quel “Vidal” che Conte sogna da almeno lo scorso giugno“.