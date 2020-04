Rinnovo Lautaro, l’Inter non ha fretta ma c’è un motivo preciso. Barcellona? La clausola…

Quale sarà il futuro di Lautaro Martinez? Sembra essere questo uno dei temi del momento in casa Inter, visto che in Spagna continuano a rilanciare la trattativa tra Barcellona e i nerazzurri, tra prime pagine continue e indiscrezioni. Il club blaugrana è alla ricerca di un centravanti da affiancare a Messi, anche perché Luis Suarez, attualmente infortunato ma sulla via del recupero, ha compiuto 33 anni a gennaio.

Ma qual è la posizione dell’Inter? Il club nerazzurro si sente tranquillo anche perché, come riportato da Sky Sport, l’accordo contrattuale stipulato prima dell’arrivo del Toro a Milano prevedeva un ingaggio a salire nelle stagioni successive: attuale il classe ’97 guadagna 3 milioni di euro compresi i diritti d’immagine ma il suo stipendio salirà a 3,7 nella stagione 2022/2023, motivo per cui sia per l’entourage sia per l’Inter non sembra ci sia fretta per ridiscutere i termini dell’accordo. E, alla luce della situazione generale dettata dal Coronavirus, anche la clausola da 111 milioni di euro ora ha un valore diverso. “Se prima Barcellona sembrava un destino già scritto, ora l’Inter ha, se non altro, più carte da giocare. E la partita è appena cominciata”, spiega Sky Sport.

(Sky Sport)