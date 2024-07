Il tecnico sta per chiudere il rinnovo con il club nerazzurro. I dirigenti stanno lavorando per sostituire Buchanan

Domani appuntamento per il rinnovo di Inzaghi : mancano pochi dettagli per la firma e l'Inter vedrà ancora il suo agente. Questo è quanto riportato a Skysport da Gianluca di Marzio sull'Inter . E a proposito della rosa nerazzurra che sarà messa a disposizione del tecnico, dopo l'infortunio di Buchanan con la Nazionale canadese i nerazzurri devono decidere cosa fare per sostituirlo. Tre soluzioni portate alla conoscenza di Oaktree .

La prima, Ricardo Rodriguez, con cui i nerazzurri hanno l'accordo per un anno di contratto. L'altro è Hermoso: difensore dell'AM, in scadenza di contratto, che vuole tre anni: ha 29 anni, operazione costosa e di grande affidabilità. L'altro è un giovane, ce ne sarebbe uno individuato da Ausilio, ancora non noto il nome. A Inzaghi piace anche Gudmundsson ma prima di prenderlo in considerazione deve essere ceduto in attacco uno tra Correa o Arnautovic.