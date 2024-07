"L'Inter deve sostituire Buchanan infortunato. Una delle possibili soluzioni sarebbe quella di sostituirlo non con un esterno di ruolo, ma con un centrale di sinistra. Soluzione che potrebbe venire comoda poi se De Vrij cedesse alle sirene saudite. Ecco quindi spuntare l'idea di un difensore affidabile come Kim. L'ex Napoli ora al Bayern è ai margini della squadra tedesca che lo cederebbe volentieri. L'Inter cerca di capire se ci sono eventuali spazi per un prestito".