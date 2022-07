Inter, 3 strade diverse per completare la rosa. Dybala, la situazione. Skriniar…

Dopo un avvio di mercato scoppiettante con gli arrivi di Onana, Lukaku, Mkhitaryan, Asllani, Bellanova, l'Inter adesso valuta con attenzione le prossime mosse per completare la rosa. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, le strade da battere ora sono tre e tutte diverse tra loro. "C’è uno slot da riempire (chi al posto di Ranocchia?), un sostituto da individuare in caso di cessione importante (una volta partito Skriniar, chi arriva?) e poi quell’idea che resta viva, Dybala, ma che per poter diventare realtà deve aspettare che qualcosa si muova. Per arrivare a Dybala c’è bisogno che oltre a Sanchez parta anche uno tra Correa e Dzeko, ma a oggi è tutto fermo. E Inzaghi ha più volte ribadito di essere soddisfatto della situazione in attacco".