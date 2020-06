Mercato, l’Inter ha trovato il suo esterno? Ma 25 mln non bastano più

Due vanno, due restano. In questo momento, il borsino dei laterali dell’Inter è più o meno questo. Se Candreva e Young sono certi della conferma, anzi Young è stato anche ufficializzato dal ds Ausilio, per Moses e Biraghi la strada della permanenza ad Appiano è tutta in salita.

Moses non sarà riscattato per 12 milioni di euro dal Chelsea, idem per Biraghi dalla Fiorentina. Un nuovo prestito? La società sta valutando ma l’idea è quella di acquistare due nuovi potenziali titolari. I nomi fatti sono tanti, dal sogno del ritorno di Cancelo alle pedine Semedo e Firpo nell’ambito dell’affare Lautaro.

Uno dei nomi cerchiati in rosso sul taccuino dell’Inter, però, è quello di Robin Gosens, esterno quest’anno protagonista di una stagione da favola con l’Atalanta. Gosens, classe 1994, è una delle risorse terribili della squadra di Gasperini, autore di gol e assist a profusione sia in campionato che in Champions.

Il Lione, ricorda Calciomercato.com, “a gennaio ha offerto 25 milioni di euro, rispediti al mittente dal club nerazzurro. Il messaggio è stato forte e chiaro: il prezzo di Gosens è superiore, di almeno 10 milioni. L’Inter lo sa, così come il Chelsea, che lo segue per un’eventuale partenza di uno tra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. L’Atalanta se lo gode e spera nell’asta nella prossima finestra di mercato”.