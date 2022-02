CorSera – Inter, i turbamenti di Inzaghi: un dubbio accompagna le ultime gare

Le riflessioni del tecnico nerazzurro per il rendimento dell'ultimo periodo a prescindere dalla sconfitta nel derby

Spiega infatti il Corriere della Sera: "Sulla panchina che fu dell’allora Special One, Inzaghi insegue il tripletino (Supercoppa, Coppa Italia e scudetto), con qualche turbamento. La flessione dell’Inter non sta solo nel derby perso, ma nel fiatone con cui aveva vinto le partite precedenti con Lazio, Juve, Empoli e Venezia. Il dubbio è che qualcosa sia cambiato. Prima di Natale in campionato non aveva subito reti per 6 partite, a gennaio ha preso gol in 5 dei sei match disputati. Dzeko ritrova la Roma, il bosniaco potrebbe andare in panchina e lasciar spazio alla coppia Lautaro-Sanchez".