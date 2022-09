Inter, oggi tutti ad Appiano: il gesto della dirigenza è un messaggio alla squadra

L'aggiornamento della Gazzetta dello Sport su quanto sta accadendo in queste ore in casa nerazzurra dopo la sconfitta col Milan

La delusione non è certo sfumata, ma ora bisogna anche guardare avanti. L'Inter si è ritrovata stamattina ad Appiano per smaltire le scorie del derby perso col Milan e pensare subito al prossimo impegno.

La squadra non era sola, come sottolinea anche il focus della Gazzetta dello Sport: "Dai momenti difficili si esce tutti insieme e una sconfitta nel derby lo è. Così, al primo allenamento dopo la stracittadina, subito di domenica mattina, ad Appiano Gentile si sono presentati i membri della dirigenza: da Giuseppe Marotta a Javier Zanetti, da Piero Ausilio a Dario Baccin. Un all-in che pare ricordare a tutti i giocatori che il club è vicino a chi scende in campo con la maglia dell'Inter e che già mercoledì bisogna essere già pronti per il via della Champions League".