673 milioni di euro. È quanto vale la rosa dell'Inter che è costata addirittura meno della metà, ovvero 321,3 milioni. Secondo i dati pubblicati da Transfermarkt, quella nerazzurra è la squadra con il delta maggiore tra il costo della rosa, ossia quanto è stato speso per comprare i vari giocatori, e il suo effettivo valore. "È chiaro che buona parte della differenza l’hanno fatta e la stanno facendo gli ingaggi dei giocatori svincolati. Sono ben 7 quelli attualmente nella rosa. Basti pensare a Thuram, la cui quotazione attuale, secondo Transfermarkt, è di 65 milioni, oppure a Calhanoglu, che si attesta a 45. Sia per il francese sia per il turco, però, è stata comunque determinante anche la mano di Inzaghi", sottolinea il Corriere dello Sport .

"Quando è arrivato, infatti, Thuram non era un attaccante di primo livello. E Calhanoglu non era un regista di prima categoria. Un altro esempio in questo senso è Dimarco, prodotto del vivaio nerazzurro, ma anche riacquistato prima di tornare alla base. E’ stato Inzaghi a insistere per trattenerlo nell’organico, avviando un processo che ha portato il mancino milanese ad essere titolare nell’Inter e poi in nazionale, oltre che essere un considerato uno dei migliori interpreti del ruolo pure a livello internazionale. Per Transfermarkt vale 50 milioni".