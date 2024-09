Le parole del difensore nerazzurro, che è tornato anche sull'avventura in Germania, dopo la partita dell'Italia contro Israele

«Era importante dare seguito alla vittoria con la Francia che ci ha dato morale pazzesco e ci ha fatto sentire un gruppo forte, dobbiamo continuare su questa squadra, vogliamo lasciare alle spalle la brutta figura dell'Europeo». Così, ai microfoni di RaiSport, Alessandro Bastoni - difensore dell'Inter - ha commentato la vittoria dell'Italia per due a uno contro Israele nella seconda gara della Nations League.

-Spalletti dice che sei una certezza in difesa, fa piacere anche questa fiducia...

Ho fatto un po' di gavetta in Nazionale dietro a due mostri sacri come Giorgio e Leo, sono felice di prendere il loro posto e cerco di trasmettere quello che loro hanno trasmesso a me a chi ha meno esperienza, a chi è più giovani tra virgolette.