Gol e talento: chi è Kevin Zefi, il gioiellino dell’Inter. E in patria qualcuno…

Tutto sul talento classe 2005 sbarcato a Milano in estate

È atterrato a Milano in estate ed è considerato tra i talenti più interessanti del calcio irlandese. L'Inter ha in casa un vero gioiello, Kevin Zefi . La seconda punta classe 2005 è tornato sotto i riflettori dopo l'ultima gara dove ha segnato una tripletta contro il Verona. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport , già nella seconda parte della stagione non è da escludere la sua presenza con la Primavera.

"Qualcuno, in patria, lo definisce come il talento "most exciting" del calcio irlandese. C’è qualche dato a favore di questa tesi, uno su tutti: nel settembre 2020, Zefi è diventato il più giovane marcatore nella storia della League of Ireland First Division, la seconda serie irlandese. Gol segnato a 15 anni, sei mesi e 24 giorni, contro il Longford Town: destro a giro sotto l’incrocio dei pali", si legge sulla Rosea.