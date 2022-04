Inter, per Udine è emergenza? Handanovic e Bastoni in dubbio. Vidal torna ma…

Il punto dall'infermeria nerazzurra e non solo all'indomani della sconfitta in casa del Bologna

L'Inter deve rialzarsi subito. Non sarà facile, anche perché bisognerà fare la conta degli assenti verso la trasferta di Udine. Si legge sulla Gazzetta dello Sport infatti: "Prima gli infortuni di Handanovic e Bastoni, poi ci si è messo anche Calhanoglu: il turco, diffidato, poco prima di lasciare il campo ha rimediato un cartellino giallo che lo escluderà dalla prossima giornata. Il sostituto naturale sarebbe Vidal, che però non è al massimo: la caviglia, toccata duro da Theo Hernandez nel derby di Coppa, si è sgonfiata, il cileno è tornato a lavorare sul campo, domenica ci sarà ma certamente non sarà al top".

Nello specifico, questa la situazione dei due infortunati: "Il portiere ha saltato il match di Bologna per colpa di una contrattura dell’obliquo esterno dell’addome. Ieri era in panchina per onore di firma, di fatto inutilizzabile. Oggi sarà valutato ad Appiano, ma va considerato in dubbio per Udine, il recupero è tutt’altro che scontato, anche se ovviamente farà di tutto. Valutazioni anche per Bastoni: martedì si era allenato senza problemi ad Appiano nella rifinitura, ieri mattina ha accusato un fastidio muscolare, un affaticamento, per il quale è stato preferito non rischiare. Qui sembra esserci maggiore ottimismo. Decisive saranno le prossime ore".