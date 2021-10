UFFICIALE – Inter-Udinese, formazioni: ampio turnover per Inzaghi. Dzeko-Correa in attacco

Le scelte del tecnico nerazzurro in vista della gara contro l'Udinese

Tre gare prima della sosta e tutte di fondamentale importanza. L'Inter di Simone Inzaghi inizia il trittico a San Siro dove arriva l'Udinese prima della trasferta in Champions contro lo Sheriff e il derby col Milan. Tanto turnover per il tecnico nerazzurro che rivoluziona la squadra rispetto agli undici scesi in campo a Empoli. In difesa riposa De Vrij, al suo posto c'è Ranocchia. A centrocampo c'è il ritorno di Calhanoglu dal 1', mentre Vidal parte ancora dalla panchina. Sulle fasce Perisic a sinistra e Dumfries a destra. In attacco coppia inedita formata da Correa e Dzeko.