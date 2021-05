Inter-Udinese, ampio turnover per Conte: Pinamonti dal 1′. Ultima per 2 veterani?

La probabile formazione dell'Inter in vista della sfida di domani alle 15 a San Siro contro l'Udinese: ecco le scelte di Conte

Prima, però, ci sono i 90 minuti contro l'Udinese. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Antonio Conte studia un ampio turnover con alcuni cambi nella formazione titolare. Per la prima volta in stagione toccherà a Padelli difende i pali della porta nerazzurra. In difesa, accanto a Bastoni, ci saranno D'Ambrosio e Ranocchia, entrambi in scadenza e forse all'ultima con la maglia dell'Inter. Sulle fasce spazio ad Hakimi e Young, con Vecino e Sensi ai lati di Gagliardini. In avanti chance per Andrea Pinamonti, che formerà la coppia d'attacco con Lautaro Martinez.