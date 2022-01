UFFICIALE – Caicedo è un nuovo giocatore dell’Inter: la nota del club nerazzurro

Ora è ufficiale: Felipe Caicedo è un nuovo giocatore dell'Inter, secondo acquisto di gennaio dopo l'arrivo di Robin Gosens

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022".