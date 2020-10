Inter, UFFICIALE: depositato il contratto di Darmian, trasferimento a titolo temporaneo

Matteo Darmian è un nuovo giocatore dell’Inter: depositato in Lega il contratto del difensore, che negli scorsi giorni ha sostenuto le visite mediche di rito prima di fare ritorno a Parma per le ultime questioni burocratiche e disputare la sua ultima partita con la formazione ducale. Nuovo rinforzo per Antonio Conte, che potrà sfruttare l’ex Torino e Manchester United sia da esterno a tutta fascia che nei tre della linea difensiva.

Curiosità per quanto riguarda la formula dell’operazione: come si può leggere sul sito della Lega Calcio si tratta di un trasferimento a titolo temporaneo, in attesa di conoscere i dettagli dell’affare da parte di Inter e Parma.