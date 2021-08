Inter, – 2 a fine mercato: da Nandez e Scamacca agli esuberi, cosa può succedere

Le ipotesi in entrata, ma anche le trattative in uscita: tutto sugli ultimi due giorni di mercato dei nerazzurri

Tutto quello che può succedere negli ultimi due giorni di mercato. Dalle cessioni degli esuberi agli obiettivi in entrata , vediamo nel dettaglio le piste calde di casa Inter . In uscita sono quattro su tutti i nomi: Valentino Lazaro , Lucien Agoumé, Eddie Salcedo e Facundo Colidio. L’esterno austriaco è nel mirino soprattutto del Benfica: non era convocato a Verona, non rientra nei piani di Simone Inzaghi ed è destinato a partire in prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro. Agoumé attende il Brest per un nuovo prestito dopo quello allo Spezia della passata stagione: l’Inter crede in lui per il futuro, ma non è ancora pronto. Anche Salcedo non era convocato a Verona: il Brest ci pensa, in Italia ci sono le piste Genoa e Torino. Infine c’è Colidio , classe 2000 e reduce da una stagione non esaltante al Sint-Truiden in Belgio: può partire da qui a fine mercato, da capire ancora destinazione e formula.

In entrata, occhio a due nomi su tutti: Nahitan Nandez e Gianluca Scamacca. Il primo continua a sperare nell’Inter, ma al momento è ancora a Cagliari e non è detto che parta in questa finestra di mercato. È stato a un passo dai nerazzurri prima dell’arrivo di Denzel Dumfries, poi il club ha scelto l’olandese e Nandez è rimasto a Cagliari. Sedotto e abbandonato, ma lui fino all’ultimo spera che si riapra la pista (nel caso in prestito con diritto di riscatto). Ma al momento resta molto difficile, senza uscite non ci saranno entrate. Nerazzurri che in prestito si sono mossi anche per Gianluca Scamacca, per completare il reparto avanzato di Simone Inzaghi. Al momento la quinta punta è Martin Satriano e non è escluso che possa restare lui (piace al Crotone, dove gioca già Mulattieri in prestito). Il profilo di Scamacca sicuramente piace e potrebbe arrivare in prestito dal Sassuolo (c’è il Cagliari in pole, ci ha pensato anche la Juve). Tra colpi in uscita e in entrata, ecco cosa può succedere in casa Inter.