"Doppia missione in canna per Davide Frattesi e Kristjan Asllani", scrive la Gazzetta dello Sport nel focus proposto oggi. Il riferimento è alla partecipazione all'Europeo dei due centrocampisti nerazzurri. Entrambi avranno infatti l'opportunità di mettersi ulteriormente in mostra, al termine di un'annata in cui sono arrivate conferme sul loro percorso di crescita. "Vale come una sorta di esame di maturità definitivo. Per dimostrare di poter ragionevolmente ambire a un ruolo di primo piano anche in nerazzurro e lanciare un chiaro segnale a Inzaghi in vista della prossima stagione", si legge.