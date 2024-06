Sorride Luciano Spalletti in Germania: Davide Frattesi è tornato oggi in gruppo. Le sensazioni su Nicolò Barella

Sorride Luciano Spalletti in Germania: Davide Frattesi è tornato oggi in gruppo. Come riportato da Sky, dopo il lieve affaticamento muscolare di ieri, si è allenato regolarmente con i compagni. Ottimismo anche per i recuperi di Nicolò Barella e Nicolò Fagioli, oggi a parte, ma attesi in gruppo verso l’esordio contro l’Albania. C'è fiducia dunque, il ct Spalletti può avere tutta la rosa a disposizione per l'esordio.