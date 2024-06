FCIN1908 / Inter, V. Carboni può partire per un’offerta importante. E Arnautovic…

Valentin Carboni ha un prezzo per l'Inter: può partire per un'offerta importante. E occhio al futuro di Arnautovic

Valentin Carboni ha un prezzo per l'Inter. Il gioiello argentino, reduce dalla stagione in prestito al Monza, secondo quanto appreso da FCIN1908.it può partire in estate di fronte a un'offerta importante e congrua. La richiesta è di circa 30 milioni di euro per Carboni.