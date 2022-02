Inter, valutazioni su Sanchez: “Se parte, piacciono questi due nomi su tutti”

Sulla sua permanenza a Milano influiranno le prestazioni future e una strategia che in attacco non è ancora delineata

Momenti di appannamento e poi lampi da fuoriclasse: semplicemente Alexis Sanchez. L'Inter conta molto sul cileno da qui a fine stagione: anche lo scorso anno fu infatti determinante in diverse partite portando la squadra alla vittoria. Così dovrà essere anche ora. Poi, a fine stagione, come scrive Il Giorno, si faranno attente valutazioni sul futuro: "Sulla sua permanenza a Milano influiranno le prestazioni future e una strategia che in attacco non è ancora delineata.