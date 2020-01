Inter, Vecino è sempre più ai margini: spunta una pista spagnola. Dovesse partire…

Matias Vecino è sempre più lontano dall’Inter: il centrocampista uruguayano è ormai ai margini e, dopo il diverbio avuto con Conte, è stato messo sul mercato. Non convocato per la trasferta di Lecce, per lui si sono già mosse diverse squadre: secondo La Gazzetta dello Sport, l’ultimo club ad aver mostrato interesse è il Siviglia.

“A Lecce con la squadra non è partito Vecino, ormai sempre più ai margini. L’uruguaiano è sul mercato, l’Everton si è informato ma la soluzione potrebbe arrivare da un club spagnolo, il Siviglia, che ha preso informazioni sul centrocampista. Se Vecino dovesse partire, a quel punto l’Inter valuterà se regalare a Conte anche un altro centrocampista“.