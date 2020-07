Inter, l’amara verità su Conte non piacerà a molti. Lautaro condannato da una leggerezza

È sempre la solita storia. Quando arriva il momento del salto di qualità, all’Inter sembra mancare la terra sotto i piedi. La squadra nerazzurra, battendo il Bologna, avrebbe potuto seriamente insidiare la seconda posizione in classifica, ma l’ennesimo attacco di panico ha smascherato Handanovic e compagni. All’interno dello spogliatoio, nonostante il duro lavoro di questi mesi, s’insinua ancora la paura di fronteggiare a testa alta le ambizioni. Questo il primo fattore che Antonio Conte dovrà gestire in vista del prossimo anno, quando – in virtù di un’altra campagna acquisti che si prospetta degna di nota – non saranno più tollerate certe défaillance. La rimonta subita dagli emiliani non lascia spazio a tante interpretazioni: tutto è nato da un preoccupante blackout mentale da affrontare e superare prima possibile.

CHE ERRORE – Le buone intenzioni di Romelu Lukaku nel momento in cui ha consegnato il pallone del rigore al suo compagno Lautaro Martinez non leniscono il rammarico per una leggerezza che poteva essere evitata. Riflessione non pompata dal classico senno del poi, ma partorita seduta stante. Insieme al discorso tecnico, considerando che Lautaro non sia proprio un cecchino dagli undici metri (3 rigori sbagliati su 7 con l’Inter), è fondamentale anche l’aspetto psicologico. La tensione dell’argentino e la voglia di scrollarsi di dosso settimane di fastidioso chiacchiericcio sul suo futuro erano visibili ad occhio nudo. Già ben prima del calcio d’inizio del match di ieri. Ecco perché Lukaku, rigorista nerazzurro, avrebbe dovuto soltanto preoccuparsi di mettere in ghiaccio una partita ancora aperta. Ingenuo non considerare il rischio cui inevitabilmente è stato esposto il Toro, costretto ora a leccarsi il doppio delle ferite.