Gds – Inter, ecco come entrerà il fondo. La verità sul bonus Lukaku. Scadenze tutte ok

Le ultime secondo il quotidiano sul futuro della proprietà dell'Inter e sulle prossime mosse del club nerazzurro per rispettare le scadenze

"L'ipotesi più plausibile è quella di un'operazione ibrida, tramite un fondo che avrà in garanzia quote del club. Non quelle della cassaforte Great Horizon, che detiene il 68,55% del pacchetto, bensì del socio di minoranza Lion Rock (31,05%). Le scadenze più immediate riguardano il mese corrente e verranno invece rispettate con quanto tenuto previdentemente in cassa per concedere più tempo alla proprietà. Si tratta degli stipendi di gennaio e della tranche da 10 milioni da pagare al Real Madrid per Hakimi", si legge su Gazzetta.it.