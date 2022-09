L’Inter torna a Milano con una verità ‘scomoda’. Inzaghi ha un nuovo jolly

L'analisi della vittoria dei nerazzurri in casa del Viktoria Plzen in Champions League

Daniele Vitiello

L'Inter in Repubblica Ceca ha fatto il suo dovere. Questo non sminuisce di certo l'importanza della prova e del risultato, ma anzi certifica la bontà del lavoro svolto da Inzaghi sulla testa della squadra. La gara è scivolata via senza grosse insidie, con il pallino del gioco sempre in mano ai nerazzurri: la seconda vittoria di fila muove la classifica nell'infernale girone di Champions League e allontana i fantasmi dell'ultimo periodo, consegnando allo spogliatoio un'ulteriore dose di certezze che sembravano svanite. L'Inter può tornare così a casa col sorriso, in attesa di giocare l'ultima fondamentale gara di questo filotto prima della sosta.

NUOVO LEADER - Mescolando ancora una volta le carte, Inzaghi è riuscito a restituire nuova linfa ai suoi e dal mazzo ha pescato un jolly niente male. Tra coloro lanciati un po' a sorpresa in quel di Plzen, infatti, hanno colpito leadership e qualità nella prestazione di Francesco Acerbi. All'esordio in nerazzurro, il difensore ha ripagato il tecnico con una prova senza sbavature.

L'ex Lazio ha dimostrato anche ai più scettici sul suo conto che portarlo a Milano allo scadere della sessione estiva, considerando anche le risorse a disposizione, è stata una mossa saggia e che ha già premiato. Non solo: considerando la flessione di De Vrij, Acerbi sembra già garantire più solidità e rischia di 'costringere' Inzaghi all'avvicendamento, anche solo per dare all'olandese la possibilità di recuperare lo smalto dei giorni migliori. Una verità per cui parte dell'ambiente in questo momento forse non è ancora pronta.

VERSO IL TERZO INDIZIO - Magari a Udine si riaccomoderà in panchina, e con lui anche Onana (praticamente inoperoso) ma la sensazione è che presto tornerà molto utile. Proprio sulla partita di domenica bisogna concentrare da ora tutte le attenzioni del caso. L'Inter dovrà fare di tutto per ottenere un'altra vittoria, terzo indizio che certificherebbe una rinascita preziosa. Importantissimo fare risultato, anche per approfittare dello scontro diretto tra Milan e Napoli. Sarebbe un chiaro segnale per tutte le avversarie e per arrivare alla sosta con la giusta tranquillità e il vento in poppa. Un'occasione che i nerazzurri non possono sciupare.