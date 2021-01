Inter, il vero sogno sul mercato non è Gomez: tutto dipenderà dalle uscite

La priorità dell’Inter rimane il mercato in uscita. All’alba della sessione invernale di trasferimenti, i nerazzurri – come spiegano anche i colleghi di Sky Sport – devono perfezionare alcune cessioni prima di potersi concentrare sugli obiettivi in entrata. Detto di Gomez, il grande sogno da inseguire nelle prossime settimane è Rodrigo De Paul. Sarà difficile mettere le mani sull’argentino prima della prossima estate, come ribadito anche da Pierpaolo Marino nelle ultime ore, ma un tentativo l’Inter potrebbe farlo comunque.

Conte chiede un giocatore con caratteristiche diverse da Eriksen, che rimane in cima alla lista dei partenti. Il futuro del danese dovrebbe essere lontano da Appiano Gentile, anche se al momento non trovano forti riscontri le voci sul PSG. Piace all’Arsenal, ma non c’è ancora un’offerta ufficiale da parte dei Gunners. Vicino all’addio, molto probabilmente in prestito, anche Andrea Pinamonti: su di lui ci sono Benevento e Crotone.