Verona-Inter, i 24 convocati di Inzaghi: prima volta per Correa, c’è Lautaro

Tutte le scelte di Simone Inzaghi per la partita in programma questa sera alle 20.45 contro l'Hellas Verona

Sono 24 i convocati dell'Inter per la 2a giornata di Serie A contro il Verona. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo questa sera alle 20.45 in trasferta dopo il successo per 4-0 all'esordio a San Siro. Ecco la lista dei giocatori a disposizione dei nerazzurri, direttamente dal sito ufficiale del club: "Torna il campionato: dopo la prima giornata, chiusa con la vittoria per 4-0 sul Genoa, l'Inter scende in campo questa sera al Bentegodi per la 2.a giornata di Serie A: di fronte l'Hellas allenata da Di Francesco.