LIVE – Inter-Verona 0-0: Conte a caccia dell’allungo, Lukaku-Lautaro avanti

I nerazzurri chiamai a rialzare la testa dopo i due pareggi contro Napoli e Spezia. Al Meazza sarà di scena il Verona, calcio d'inizio fissato alle ore 15.00

Redazione1908

72° - SOSTITUZIONE VERONA - FUORI DIMARCO DENTRO UDOGIE

71° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI LAUTARO DENTRO SANCHEZ

70° - Salvataggio di Bastoni che di petto anticipa Salcedo sul secondo palo pronto a raccogliere il traversone di Barak

69° - Calcio di punizione Inter dai 25 metri, parte Hakimi, sassata del marocchino, palla che centra in pieno il palo!

66° - Ci prova subito Sensi, scambio con Darmian, conclusione dal limite. Tiro che termina alto sopra la traversa

65° - SOSTITUZIONE INTER - FUORI PERISIC E ERIKSEN DENRO DARMIAN E SENSI

64° - Ripartenza Inter, Lautaro avanza palla al piede, entra in area, semina il panico, conclusione che respinge Silvestri con i piedi

60° - Destro di Faraoni da dentro l'area di rigore, diagonale che colpisce Brozovic e termina in corner

58° - Scontro Dimarco-Skriniar, rimane a terra l'esterno del Verona che si rialza. Si riprende con una rimessa laterale del Verona

56° - Incursione di Dawidowicz in area, il difensore non controlla bene palla e se l'allunga oltre la linea di fondo

54° - Affondo di Perisic, traversone del croato, deviato in corner da Faraoni. Primo tiro dalla bandierina per i nerazzurri nella ripresa

51° - Buona trama dell'Inter che lavora in velocità, Lukaku riceve palla, scarico per Barella che innesca subito Lautaro. Controllato bene da Dawidowicz che lo porta fuori

50° - Buona lettura difensiva di Bastoni che anticipa la giocata di Lasagna superando De Vrij che era finito fuori tempo sullo stacco dell'attaccante

47° - Traversone di Ilic, Perisic accompagna palla in corner

16.03 - INIZIA LA RIPRESA

16.02 - SOSTITUZIONE VERONA - FUORI CECCHERINI E MAGNANI DENTRO GUNTER E DAWIDOWICZ

16.00 - Squadre in campo per la ripresa, nessun cambio per Antonio Conte che conferma l'undici iniziale

45° - NESSUN MINUTO DI RECUPERO, SQUADRE CHE VANNO A RIPOSO SUL RISULTATO DI 0 A 0

44° - Combinazione Lukaku-Hakimi, letta bene dalla retroguardia scaligera che intercetta e riparte

41° - AMMONITO MAGNANI

40° - Palla dentro di Eriksen per Lukaku che protegge e invita Lautaro al tiro, conclusione disturbata dell'argentino, libera Tameze

37° - RIpartenza Inter con Barella che affonda, scarico a cercare Lukaku sul fronte opposto, suggerimento intercettato, riparte il Verona

35° - Continua nel giropalla l'Inter che però non riesce mai a trovare il varco giusto per colpire

34° - Traversone di Lazovic, stacco di Lasagna che gira di testa e spedisce alto

31° - Lancio di Bastoni per Perisic che lotta con Magnani, anticipato il croato, palla su Silvestri che rinvia

29° - Calcio di punizione affidato a Eriksen dai 25 metri, conclusione che termina alta sopra la traversa

27° - Lunga fase di possesso palla dell'Inter che però non riesce a trovare il varco giusto nelle maglie del Verona che chiude bene gli spazi

25° - Occasione Verona. Dimarco serve Bessa in area, conclusione respinta da Handanovic, Dimarco raccoglie e conclude con la porta libera, diagonale che esce al lato. Pericolosi gli ospiti

23° - Lettura difensiv perfetta di De Vrij che intercetta un filtrante di Bessa per Dimarco e fa ripartire l'azione

21° - Stacco di Perisic su corner, il croato impatta ma non riesce a dare il giusto giro. Rimessa dal fondo Verona

20° - Traversone di Perisic, deviato in corner. Primo tiro dalla bandierina per l'Inter

17° - Opportunità Inter con Hakimi! Il marocchino riceve al limite da Lukaku, diagonale velenoso, Silvestri si distende e respinge

15° - Ripartenza Verona, Lasagna servito in profondità, controllato benissimo da Skriniar che anticipa la giocata

13° - Lunga fase di studio tra le due squadre con il Verona che prova a spingere, nerazzurri in controllo

10° - Fase di possesso dell'Inter che alza il baricentro della manovra, Lukaku controlla palla sui 30 metri, subisce fallo, calcio di punizione

8° - Affondo di Ceccherini che duella con Bastoni, contrasto tra i due, palla che carambola in corner. Primo tiro dalla bandierina per gli ospiti

5° - Opportunità Verona. Lazovic tenta la conclusione approfittando di un disimpegno di Skriniar, tiro che termina alto sopra la traversa

3° - Occasionissima Inter! Lautaro ruba palla e si presenta solo davanti Silvestri, tenta il pallonetto che però esce fuori. Occasione fallita dal Toro

1° - Prova a spingere subito il Verona, errore in fase di costruzione per gli scaligeri, palla in out, rimessa laterale Inter

15.02 - INIZIA IL MATCH TRA INTER E VERONA

14.54 - Tutto pronto allo stadio Meazza, Inter e Verona pronte a scendere in campo per il match delle 15.00

MILANO - Torna il campionato, dopo due pareggi contro Napoli e Spezia, per i nerazzurri è tempo di riprendere la marcia per arrivare al traguardo ambito. Antonio Conte non vuole cali di concentrazione, due distrazioni sono troppe e serve tornare a macinare punti in campionato per tenere a distanza le inseguitrici e focalizzarsi sull'obiettivo.

Formazione confermata con Lautaro e Lukaku a guidare l'attacco, centrocampo con Barella-Brozovic e Eriksen mentre sulle corsie esterne agiranno Hakimi e Perisic. In difesa, naturalmente, confermato il blocco con Skriniar-De Vrij e Bastoni.

Le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 12 Sensi, 13 Ranocchia, 15 Young, 33 D'Ambrosio, 36 Darmian, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 17 Ceccherini, 23 Magnani, 3 Dimarco; 5 Faraoni, 61 Tameze, 14 Ilic, 8 Lazovic; 7 Barak, 40 Bessa; 92 Lasagna.

A disposizione: 22 Berardi, 25 Pandur, 9 Salcedo, 11 Favilli, 13 Udogie, 15 Çetin, 19 Rüegg, 20 Zaccagni, 21 Gunter, 27 Dawidowicz, 29 Kalinić, 90 Colley.

Allenatore: Ivan Juric.

Arbitro: Abisso.

Assistenti: Galetto, Rossi.

Quarto Uomo: Prontera.

VAR: Nasca.

Assistente VAR: Valeriani.

DIFFIDATI: Darmian, Lukaku, Young (I); Ceccherini, Tameze (HV)

SQUALIFICATI: Sturaro (HV) - 1 giornata.

Inter-Verona (calcio d'inizio: ore 15) sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn, inoltre sarà visibile sul canale satellitare Dazn1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-Dazn.