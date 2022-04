Inter-Verona, tre dubbi per Inzaghi: torna De Vrij, out Lautaro. Sulle fasce…

La probabile formazione dei nerazzurri in vista della sfida contro il Verona in programma a San Siro sabato

L' Inter continua a lavorare in vista della sfida contro il Verona . I nerazzurri preparano l'anticipo del 32esimo turno di Serie A , in programma sabato alle 18 a San Siro. Simone Inzaghi e i suoi ragazzi vanno a caccia della seconda vittoria di fila, un obiettivo mai raggiunto nell'anno solare 2022. L'Inter è chiamata a dare continuità al successo conquistato all'Allianz Stadium contro la Juventus domenica scorsa.

Buone notizie per Simone Inzaghi, che recupera Stefan De Vrij. Il difensore olandese è pronto a tornare dal primo minuto dopo aver superato la distrazione al polpaccio sinistro che lo ha tenuto fuori da un mese. Con il ritorno dell'ex, Skriniar torna a destra, con D'Ambroso che si accomoderà in panchina.

Soliti dubbi sulle fasce per Inzaghi, che anche oggi ha lavorato con tutta la rosa a disposizione. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, Dumfries e Perisic sono in vantaggio su Darmian e Gosens, che potrebbero tornare titolari venerdì 15 a La Spezia, quattro giorni prima del derby di Coppa Italia.