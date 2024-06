L'Inter non vorrebbe perdere Calhanoglu, per il club il regista turco è incedibile, o quantomeno servirebbe un'offerta importante per valutare la sua partenza. Ma l'interesse del Bayern è reale e anche il giocatore sta valutando di poter cambiare maglia. Per questo in casa Inter non vogliono farsi trovare impreparati: Calhanoglu è uno dei pilastri della formazione, ma nel caso in cui dovesse arrivare una super offerta dalla Germania ecco che la dirigenza sta già guardando al possibile sostituto.