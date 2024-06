Gli aggiornamenti di Sky Sport su Calhanoglu, Ndoye e Dumfries: i tre temi caldi in casa Inter in questi giorni

Il futuro di Hakan Calhanoglu sarà ancora all'Inter. A rimarcarlo è Sky Sport: è vero che il Bayern Monaco sta monitorando il centrocampista turco. Calhanoglu però è alternativo a Palhinha del Fulham, obiettivo principale dei bavaresi. Qualora l'affare col Fulham non andasse in porto, il Bayern potrebbe tornare alla carica ma c'è da sottolineare che per l'Inter Calhanoglu è incedibile.

Ndoye

Ci sono novità anche su Dan Ndoye, esterno del Bologna che stasera ha segnato il primo gol in Nazionale, sfiorando l'impresa con la sua Svizzera contro la Germania. L'Inter - riferisce Sky Sport - lo segue da tempo, con Baccin che lo ha visionato dal vivo durante questo Europeo in Germania - e potrebbe diventare un'opzione qualora Dumfries dovesse essere ceduto, opzione plausibile nel caso in cui non si trovasse l'intesa per il rinnovo dell'olandese.