Inter, vice-Barella e vice-Brozovic le vere priorità: tutti i nomi per il centrocampo

Tutti i nomi per il centrocampo dell'Inter in vista dell'estate: le priorità di Simone Inzaghi sono un vice-Brozovic e un vice-Barella

Alessandro Cosattini

Sempre insieme, in campo e fuori. “Dove sei Bare?”, il tormentone nato proprio da Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Inseparabili ad Appiano Gentile e in campo, due pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi. Il croato - a breve verrà ufficializzato il rinnovo di contratto - in cabina di regia, l’italiano sul centro-destra, con Hakan Calhanoglu a completare il terzetto titolare in mediana. Titolarissimo anzi, perché sono praticamente intoccabili per Inzaghi. Peserà tantissimo infatti la squalifica di Barella nel ritorno di Champions League contro il Liverpool, proprio come all’andata. E si sentirà anche l’assenza di un vero vice-Barella, che in rosa per caratteristiche non c’è.

Roberto Gagliardini, Matias Vecino e Arturo Vidal, sono queste le tre opzioni dell’allenatore dell’Inter per il Liverpool. C’è ancora quest’ultimo leggermente favorito, nonostante le ultime prestazioni deludenti. Difficile sostituire Barella, per chiunque, per questo la società nerazzurra fa veramente sul serio per Davide Frattesi. Il classe 1999 del Sassuolo è considerato l’alter ego dell’ex Cagliari, con due anni in meno sulla carta d’identità. Il vice-Barella ideale, ma all’occorrenza anche un’alternativa a Calhanoglu per dare ulteriore corsa e fisicità al centrocampo. È la primissima scelta per il ruolo, ma il Sassuolo è bottega cara: almeno 25/30 milioni al momento il prezzo.

Si guarda con grande attenzione anche al ruolo di vice-Brozovic però. Si è sentita tantissimo la sua assenza nel ko col Sassuolo e Inzaghi da mesi ha individuato un altro regista come priorità di mercato, dopo l’esterno sinistro (infatti a gennaio è arrivato Robin Gosens). L’ultimo nome è quello di Morten Hjulmand, centrocampista classe 1999 del Lecce. Il danese è per caratteristiche simile a Brozo e si è fatto apprezzare nelle ultime due stagioni di Serie B. Altre idee sono quelle che portano a Florian Grillitsch, regista austriaco classe 1995 in scadenza di contratto con i tedeschi dell'Hoffenheim, Sofyan Amrabat (classe 1996), finito indietro nelle gerarchie di Vincenzo Italiano alla Fiorentina, e Joao Palhinha, centrocampista classe 1995 attualmente in forza allo Sporting Lisbona.

Un jolly interessante è infine rappresentato da Gonzalo Villar, centrocampista classe 1998 di proprietà della Roma, in prestito al Getafe da gennaio. Jolly perché può fare sia il regista che all’occorrenza la mezzala, è un profilo molto gradito ai dirigenti nerazzurri, che già a gennaio avevano pensato a lui. L’Inter si guarda attorno, i vice-Barella e Brozovic sono sicuramente due delle priorità di mercato per la prossima stagione. E non sono mai da escludere sorprese sul mercato. Per dare a Simone Inzaghi un’Inter ancora più competitiva, anche nelle seconde linee oltre che nei titolarissimi.