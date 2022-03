Inter, missione Liverpool: c’è Perisic. E al posto di Barella prende corpo una sorpresa

Dopo il ritorno alla vittoria contro la Salernitana, l'Inter si prepara ad affrontare la sfida 'impossibile' contro il Liverpool

Dopo il ritorno alla vittoria contro la Salernitana, l'Inter si prepara ad affrontare la sfida 'impossibile' contro il Liverpool, con in testa la voglia di provare a fare l'impresa e ribaltare lo 0-2 di San Siro contro una delle squadre più forti del mondo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per Simone Inzaghi arrivano buone notizie, dato che Ivan Perisic, fuori ieri sera a causa di un acciacco muscolare, sarà della partita. Resta da decidere chi sostituirà lo squalificato Barella: favorito ancora Vidal, come all'andata, ma salgono le quotazioni a sorpresa di Gagliardini:

"Inzaghi schiererà la formazione migliore, sapendo che non avrà Barella per squalifica e che tornerà disponibile Perisic. L'esterno croato ha saltato la Salernitana per un lieve affaticamento ma non preoccupa in chiave Champions, tanto che al momento non sono previsti esami strumentali. Ieri poi si è visto che la fascia sinistra è in buone mani, con Gosens che sta ritrovando la gamba dopo 5 mesi senza gare ufficiali. Il vice Barella potrebbe essere nuovamente Vidal, che aveva retto bene all'andata ma che non può certo garantire il dinamismo e l'intensità del giocatore più 'inglese' tra i nerazzurri. Salgono comunque le quotazioni di Gagliardini".