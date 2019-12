Inter, c’è il sì di Vidal: doppia offerta al Barcellona, Marotta e Ausilio puntano su un fattore

L’Inter incassa il sì di Arturo Vidal e studia le mosse giuste per convincere il Barcellona. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è forte del gradimento del calciatore cileno e ha già pronto un contratto fino al 30 giugno 2022, uno in più rispetto a quello con i catalani spalmando i 13,5 milioni che Vidal aspetta nei prossimi 18 mesi.

Marotta e Ausilio confidano nell’agente Fernando Felicevich, che già la scorsa estate era riuscito nell’impresa di convincere il Manchester United a lasciar partire in prestito secco Sanchez. Questa volta servirà uno sforzo economico: l’Inter propone 12 milioni tra prestito oneroso e riscatto mentre il Barcellona ne chiede 20. Il club nerazzurro è disposto ad alzare la cifra in caso di prestito con diritto, mentre con il riscatto automatico Zhang non vuole raggiungere la cifra chiesta dai catalani.

Al momento è complicato immaginare Vidal a disposizione di Conte per la trasferta di Napoli: se l’arrivo di un centrocampista è una prorità, dall’altra parte non c’è urgenza di chiudere l’affare. Marotta e Ausilio sono fiduciosi, tanto da congelare tutti gli altri contatti: presto possono regalare Vidal a Conte.