Inter, Vidal: “Il pari di oggi non ci ferma. Vivremo una grande settimana”

Le parole del cileno sui suoi social dopo il pareggio dei nerazzurri a Marassi contro la Sampdoria

L'impegno in campo non è mancato, ma purtroppo non è bastato. Arturo Vidal e i suoi compagni non sono riusciti a portare l'Inter alla vittoria contro la Sampdoria, ma l'ottimismo del cileno non si è scalfito.