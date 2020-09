Inter, doppio colpo in mediana: Vidal vicino e c’è un piano B a Kanté. Nuova formula per Kumbulla

Con gli acquisti di Hakimi e Kolarov, l’Inter ha sistemato la fascia destra e la difesa. Il serbo è stato preso per alternarsi nel ruolo di terzo a sinistra in difesa, ma all’occorrenza può giocare anche da quinto. Ora Conte vuole rinforzi per il centrocampo. Kanté il sogno, ma non è l’unica pista e gli ingressi in mediana saranno due.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport “C’è anche un piano B, come vale per tutte le operazioni difficili: è il ghanese Thomas dell’Atletico Madrid, che non rinnova con Simeone. Di sicuro c’è che il secondo centrocampista è oggi la vera priorità del mercato interista. Il primo è ovviamente Arturo Vidal, da giorni ormai virtualmente nerazzurro. La notte tra giovedì e venerdì sembra essere stata fruttuosa, il cileno e il Barcellona si sono avvicinati nella trattativa economica riguardante soprattutto alcuni vecchi premi non pagati (2,4 milioni di euro). Non è ancora il momento dello champagne, ma ci siamo quasi. Champagne in fresco anche per Godin, che ha detto sì al Cagliari e sta trattando il contratto con il club di Giulini. Il suo addio, e l’altro probabile di Ranocchia, faranno spazio in difesa a Matteo Darmian (anche questo uno sbarco non in discussione) e – questa è l’idea dell’Inter – a Marash Kumbulla, per il quale si sta cercando di convincere il Verona ad accettare un prestito con diritto di riscatto“.